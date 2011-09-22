В Закарпатье перевернулся автобус: 8 человек травмированы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС в Закарпатской области.

По информации спасателей, авария произошла сегодня утром в 06.22 возле села Симерки Перечинского района Закарпатья.

В результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся служебный микроавтобус «Газель», в котором на момент аварии находились 11 человек.

По данным МЧС, все пассажиры автобуса - обслуживающий персонал одного из супермаркетов областного центра Закарпатья г. Ужгорода.

В результате аварии, по данным УМНС, 8 человек были доставлены в больницу, из них четверо - в тяжелом состоянии.

Обстоятельства и детали ДТП выясняются.