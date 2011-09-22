КГГА утвердила проект дачной застройки для отселения жителей Русановских садов

Киевская городская государственная администрация утвердила эскизный проект «Подольский мостовой переход через р. Днепр в Киеве. Дачная застройка с целью переноса Русановских и Воскресенских садов по ул. Радистов в Деснянском районе» стоимостью 82,6 млн. грн.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №1285 от 21 июля 2011 года, опубликованном в газете «Хрещатик» (от 22 сентября 2011 года).

Согласно документу, площадь земельного участка составит 14,894 га, из которых площадь под дачные земельные участки – 10,1 га. Проектом планируется строительство подъездной автодороги от Броварского проспекта и проезда с тротуарами на площади 20 679 га, а также подъездной автодороги от ул. Радистов на площади 5850 га.

Общая сметная стоимость строительства на 14 июня 2011 года оценивается в 82 млн. 860,4716 тыс. грн., из которых строительно-монтажные работы составят 56 млн. 495,37 тыс. грн., оборудование – 230, 457 тыс. грн., другие расходы - 26 млн. 134,6446 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в связи с продолжением строительства Подольского мостового перехода будет начато отселение жителей Русановских садов.

Киевсовет проголосовал за снос Русановских садов, чтобы построить Подольско-Воскресенский мост и дать дорогу метро на массив Троещина. Всего, в соответствии с проектом, нужно снести 265 усадеб.