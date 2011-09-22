«Укрзализныця» запустит систему Е-квиток в английском варианте в конце года

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» планирует запустить систему продажи электронных билетов Е-квиток (e-kvytok) в английском варианте в конце года — январе 2012 г.

Об этом сегодня, 22 сентября, сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

«К Евро-2012 мы планируем, что продажа билетов будет не просто через кассы или Интернет, но и через киоски-автоматы. И мы планируем, что система Е-квиток заработает и в английском варианте. Планируем где-то конце года - начале января. То есть, это поможет жителям других стран, которые приедут к нам в Украину... Будет так, что пассажир, имея распечатку билета, зашел в поезд и поехал», - сказал он.

По его словам, при этом для проведения контроля пассажиров с электронными билетами будет введена специальная технология. «К примеру, в новых поездах «Хюндай» всего будет три человека, которых мы раньше называли проводник, сейчас мы хотим их называть стюард. Может ли он обеспечить проверку всех билетов? Нет, поэтому будут специальные какие-то технологические решения, которые позволят, чтобы меньше соприкасался человек, который сел в поезд, с какими-то проверяющими или автоматами, механизмами», - сказал Л.ЛОБОЙКО.

Напомним, 1-й этап программы по бронированию мест через Интернет (Е-квиток) с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» ввела 22 декабря 2008 г. 2-й этап программы по оформлению проездных документов через Интернет, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа, был введен 30 марта 2009 г.

3-й этап внедрения электронного билета - с октября 2010 года. Железнодорожники осуществляют испытания электронного билета в поезде 166/165 Киев-Днепропетровск в реальных условиях.