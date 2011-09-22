УЗ определила предварительное количество поездов для перевозки болельщиков на Евро-2012

Предварительно «Укрзализныця» определила количество поездов для перевозки болельщиков во время проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года в международном сообщении и внутреннем сообщениях.

Об этом сегодня, 22 сентября, на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

«Направления пассажиропотоков и приблизительное количество гостей чемпионата - узнаем после жеребьевки в декабре 2011 года», - сказал он.

Предварительно предусмотрено следующее курсирование поездов со странами Европы: Польша - 3 пары поездов; Германия - 1 пара; Чехия и Словакия - по 2 беспересадочных вагона; Австрия и Сербия - по 1 беспересадочному вагону; Венгрия - 6 поездов и 5 беспересадочных вагонов; Румыния, Болгария - по 1 поезду.

Со странами СНГ и Балтии: Российская Федерация - 109 поездов; Беларусь - 20 поездов; Молдова - 6 поездов, Казахстан и Азербайджан - по 2 поезда; Литва и Узбекистан - 1 поезд.

Как отметил Л.ЛОБОЙКО, перевозки ночными поездами будут обеспечиваться круглогодичными графиковыми поездами и дополнительными разовыми поездами. Так планируется перевезти круглогодичными и дополнительными поездами на направлениях:

Киев - Харьков - более 9 тыс. пассажиров; Киев - Донецк - около 7 тыс. пассажиров; Киев - Львов - свыше 8,7 тыс. пассажиров; Харьков - Донецк - около 5,4 тыс. пассажиров; Харьков - Львов - около 10 тыс. пассажиров; Донецк - Львов - около 7,3 тыс. пассажиров.

Перевозки дневными поездами планируется обеспечивать на национальном скоростном коридоре Львов - Киев - Полтава - Красноград - Лозовая — Донецк: Киев - Харьков - 3 пары скоростных межрегиональных поездов - около 2,8 тыс. пассажиров; Киев - Донецк - 2 пары скоростных межрегиональных поездов - более 1,2 тыс. пассажиров; Киев - Львов - 3 пары скоростных межрегиональных поездов - около 2,8 тыс. пассажиров; Харьков - Донецк - 2 пары поездов с местами для сидения - около 1,4 тыс. пассажиров.

«Запланировано проведение обучения по профессиональному общению на иностранных языках для 4696 работников, из них большая часть - более 70% - уже прошли обучение. Для обеспечения учебного процесса закуплено 4239 экземпляров словарей и учебников», - сообщил Л.ЛОБОЙКО.

Также «Укрзализныця» будет заниматься медицинским обеспечением участников и гостей Евро-2012 на железнодорожных вокзалах принимающих городов и на железнодорожных пунктах пропуска через границу, где предусмотрено сформировать дополнительные медицинские бригады, оснастить медпункты современным оборудованием, всеми необходимыми лекарствами и средствами для оказания неотложной помощи. В начале 2012 года будут проведены специальные тренинги, обучение и отработка определенных ситуаций в целях обеспечения экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.