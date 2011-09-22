«Укравтодор» планирует в октябре завершить все работы на автодороге Киев - Ковель - Ягодин

Ремонтно-строительные работы на всей протяженности дороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин, которая задействована в проведении Чемпионата по футболу Евро-2012 и является кратчайшим направлением транспортного сообщения между Киевом и Варшавой, планируется завершить в октябре текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укравтодора».

Согласно сообщению, сегодня «Укравтодор» завершил ремонт участка в Волынской области.

В целях обеспечения своевременной подготовки дороги к Евро-2012, ремонтно-строительные работы на автодороге Киев - Ковель - Ягодин в этом году ведутся одновременно в Киевской, Житомирской, Ривненской и Волынской областях. По всей длине автодороги Киев - Ковель - Ягодин выполняется ремонт искусственных сооружений и проезжей части дороги с доведением ее ширины с 7 до 9 метров.

Дорога построена в 70-х годах прошлого столетия и много лет не ремонтировалась. Как отмечается в сообщении, геометрические параметры и эксплуатационное состояние дороги на подавляющей протяженности не отвечают современным требованиям. Это заставило перевозчиков использовать вместо нее дорогу Киев - Чоп, что привело к перегрузке этой дороги.

К выполнению работ на дороге Киев - Ковель - Ягодин задействованы отечественные строительные организации: Югозападдорстрой, СУ-813, Луцкавтодор, Уманьавтодор, Автомагистраль, «Шляхи Полисся» и Волынский, Житомирский и Ривненской облавтодоры.

Напомним, реконструкция шоссе осуществляется в рамках программы "Развития и содержания сети автомобильных дорог общего пользования и дорог, задействованных к подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата по футболу".