УЗ назовет победителей конкурса на название электропоездов Hyundai

«Укрзализныця» в ближайшие дни назовет победителей конкурса на лучшее название скоростных межрегиональных электропоездов производства компании «Hyundai Rotem», а также название предприятия, которое будет осуществлять скоростные перевозки, и его логотип.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

По его словам, до сих пор это не было сделано из-за того, что на конкурс поступило чрезвычайно много предложений - больше, чем ожидалось.

«К нам обратилось большое количество участников, если смотреть по возрасту, то от 6 и до 90 лет практически участники. И когда они прислали свои предложения, просто мы не думали, что их будет так много. Я думаю, в ближайшие дни, если не часы, эта работа закончится. Это тысячи предложений и, естественно, будет отдельно сообщено о победителях», - сказал он.

По словам Л.ЛОБОЙКО, среди предложений «есть очень интересные названия».

Напомним, ранее «Укрзализныця» обещала назвать победителей в конце августа.

Напомним, конкурс длился в течение месяца, с 23 июня 2011 года. Лучшее предложение, предоставленное участниками конкурса, будет определено в трех номинациях путем тайного голосования.

Победителей ждет вознаграждение в размере 10 тыс. грн. и приглашение на презентацию открытия скоростного движения межрегиональных электропоездов производства компании «Hyundai Rotem», которые будут курсировать на маршрутах Киев - Харьков, Киев - Донецк и Киев - Львов.