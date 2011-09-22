УЗ и Польские железные дороги назначат дополнительные поезда для перевозки болельщиков

На совместных совещаниях «Укрзализныци» (УЗ) и Польских железных дорог (ПКП) было определено, что проведение детального анализа по назначению дополнительных поездов будет возможно после проведения жеребьевки, которая состоится в декабре 2011 года.

Об этом сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО во время пресс-конференции в четверг, 22 сентября, в Киеве.

Украинские и польские железнодорожники разработали ряд мероприятий по организации перевозок болельщиков Евро-2012, так как сейчас наибольший пассажиропоток из Европы в Украину ожидается через территорию Польши. По словам Л.ЛОБОЙКО, основная работа ведется по согласованию графика движения поездов и упрощению таможенных и пограничных процедур.

В настоящее время между УЗ и ПКП уже согласованы предварительные параметры движения международных пассажирских поездов через следующие переходы: Ягодин - Дорохуск – 5 пар поездов и Мостисская-2 - Пшемысль – 5 пар поездов. Пересадку пассажиров предлагается осуществлять на существующих терминалах: Ягодин (УЗ), Дорохуск, Пшемысль, Хелм (ПКП). В качестве резервного будет использован переход Гребенне (ПКП) - Рава Русская (УЗ).

Что касается упрощения таможенных и пограничных процедур, Л.ЛОБОЙКО отметил, что концепцией функционирования польско-украинской границы во время Евро-2012 предусмотрено два варианта осуществления пограничных и таможенных процедур. «Первый вариант - контроль польских и украинских пограничных служб будет осуществляться в одном месте, второй - отдельные инспекции польских и украинских служб, каждая на своей территории, в пограничной полосе во время следования поезда, с помощью мобильных устройств», - сообщил он.

Сейчас УЗ вместе с ПКП и контролирующими органами Польши и Украины осуществляется работа по внедрению общей технологии работы контролирующих органов.