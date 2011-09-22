Объем переработки транзитных грузов в морских портах Украины вырос на 27%

За январь-август 2011 года в восемнадцати морских портах Украины общий объем переработки транзитных грузов составил 26 млн. 973 тыс. 300 тонн - это на 27,1% больше, чем в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, по сравнению с прошлым годом наблюдается рост и объема переработки импортных грузов - на 8,7% - до 7 млн. 280 тыс. 200 тонн. Каботаж вырос на 18,3% и составил 1 млн. 544 тыс. 600 тонн.

В целом в портах переработано 74 млн. 129 тыс. 100 тонн грузов - на 4,4% больше аналогичного показателя 2010 года.

Среди лидеров по росту объемов переработки грузов по результатам восьми месяцев 2011 года: Ялтинский порт - обработано на 69,6% больше грузов, чем в январе-августе 2010 года; Евпаторийский порт - рост на 48,8%; Порт «Южный» - рост на 34,4%; Ренийский порт - рост на 21,4%; Николаевский порт - рост на 15,8%; Бердянский порт - рост на 13,4%.

Среди лидеров по росту уровня переработки транзитных грузов: Керченский порт - обработано на 130,5% больше грузов, чем в январе-августе 2010 года; Порт «Южный» - на 83% больше; Евпаторийский порт - на 28,4% больше; Николаевский порт - на 28% больше; Скадовский порт - на 22,7% больше; Бердянский порт - на 19,1% больше; Белгород-Днестровский порт - на 15,4% больше; Одесский порт - на 12,6% больше; Ренийский порт - на 8,8% больше.

Напомним, за шесть месяцев 2011 года в восемнадцати морских портах Украины было переработано 56 млн. 319 тыс. 275 тонн грузов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Справка УНИАН. Морские порты Украины в 2010 году переработали свыше 107,6 млн. тонн грузов, что на 2 млн. тонн меньше 2009 года. В течение 2010 года было экспортировано 61 млн. 681 тыс. тонн грузов, импортировано – 10 млн. 521 тыс. тонн. Общий объем транзита составил 33 млн. 92 тыс. тонн, каботажа – 2 млн. 134 тыс. тонн.

В 2009 году морские торговые порты Украины переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов (на 17% меньше, чем в 2008 году).