АМК требует дальнейшего снижения тарифов на внутренние рейсы от «АэроСвита» и «Днеправиа»

Антимонопольный комитет Украины на своем заседании обязал ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» и ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» снизить тарифы на услуги по перевозке пассажиров на регулярных внутренних маршрутах до уровня, который бы существовал в условиях конкуренции на соответствующем рынке. Об этом сообщает пресс-служба АМК.

Как отмечают в АМК, в период летной навигации IATA «Зима 2010-2011», компания «Днеправиа» была единственным авиаперевозчиком по маршрутам Киев - Днепропетровск - Киев, Киев - Ивано-Франковск - Киев, Киев - Луганск - Киев , Киев - Львов - Киев, Киев - Одесса - Киев, Киев - Севастополь - Киев, Киев - Ужгород - Киев, Киев - Харьков - Киев и Киев - Черновцы — Киев. Как установил Комитет, цены на авиабилеты указанных маршрутов в 1,3-1,7 раз выше, чем тарифы на авиаперевозки пассажиров по маршруту Киев-Симферополь-Киев, на котором в указанный период работало четыре авиакомпании, т.е. на котором существовала конкуренция.

В свою очередь, выявлено, что стоимость перевозок «АэроСвита» по маршруту Киев - Донецк - Киев превышает тарифы авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на авиаперевозки по аналогичному маршруту. В частности, максимальные тарифы в «эконом-классе» выше в 1,7 раза, минимальные тарифы в «бизнес-классе» - в 1,8 раза.

Как отмечается в сообщении, такие действия «Днеправиа» и «АэроСвита» содержат признаки нарушения конкурентного законодательства.

В комитете также сообщают, что присутствовавший на заседании комитета уполномоченный представитель ЗАО «Авиакомпания « АэроСвит » сообщил о снижении тарифов на отдельные рейсы и готовности дальнейшего снижения цен на авиабилеты, особенно, при условии запланированного снижения тарифов на аэропортовые услуги.

Напомним, авиакомпании «АэроСвит» и «Днеправиа» являются участниками альянса «Украинская авиационная группа».