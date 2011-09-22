В Одессе железнодорожники СНГ, Литвы и Латвии обсуждают проблемы пассажирских перевозок

Согласованию наиболее актуальным вопросам пассажирских перевозок на железной дороге посвящено 8 заседание Комиссии по пассажирскому хозяйству Совета железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ, а также представителей железнодорожных администраций Литвы и Латвии, что происходит на базе Одесской железной дороги.

По инициативе Главного пассажирского управления Укрзализныци участники заседания прежде согласовали предложения по порядку предварительной продажи проездных документов, согласно нормам резервирования мест и оформления проездных документов в вагонах международного сообщения через автоматизированные системы управления пассажирскими перевозками.

Члены Комиссии также высказали предложения и замечания по Инструкции для проводника пассажирского вагона межгосударственного сообщения, а также обновленной Инструкции по свариванию узлов и деталей при ремонте пассажирских вагонов.

Российские железнодорожники поделились опытом передачи в аренду вагонов-ресторанов.

Напомним, что работники Укрзализныци готовят вагоны-рестораны в аренду на конкурсных условиях, в частности, Управление Одесской железной дороги планирует сдать в аренду частным структурам 7 вагонов-ресторанов пассажирских поездов.