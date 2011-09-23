В Киеве на перекрестке бул.Дружбы народов и Надднепрянского шоссе изменено автодвижение

В Киеве в связи с реконструкцией транспортной развязки на пересечении бульвара Дружбы народов и Надднепрянского шоссе с 23 сентября 2011 года движение троллейбусов маршрута №43 будет временно закрыто.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

На этот период организована работа троллейбусного маршрута №43к («Кибцентр – станция метро «Лыбидская») и автобусного маршрута №43тр («Ленинградская пл. – станция метро «Лыбидская»), с правом проезда на протяжении сентября с месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе.

Кроме того, с 23 сентября 2011 года автобусы маршрута №54 будут курсировать по трассе: Станция метро «Выдубичи» – ул. Стройиндустрии – ул. Инженерная – ул. Промышленная – ул. Камышинская – с. Комсомольское.