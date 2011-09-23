Суд признал нардепа Шкиля виновным в ДТП, которое произошло в мае в Киеве - СМИ

Голосеевский суд Киева признал народного депутата Андрея ШКИЛЯ виновным в ДТП, которое произошло 6 мая в Киеве.

Об этом пишет газета «Сегодня» № 211 от 23 сентября.

Газета напоминает, что в той аварии пострадал только сам А.ШКИЛЬ. По решению суда, депутат виновен в нарушении ПДД и в том, что находился за рулем нетрезвым (в его крови нашли 1,4 промилле - как от 150 г водки).

«Будем подавать апелляцию. Забор анализов у Андрея Васильевича был произведен с нарушениями. У него не взяли на исследование мочу для объективного обследования. Не исключено, что он выезжал на встречку, увидев на дороге животное», - рассказал газете адвокат депутата Евгений НИКОЛАЕНКО.

Однако, как пишет «Сегодня», несмотря на решение суда, А.ШКИЛЮ ничего не будет. Срок привлечения к админответственности прошел, поэтому его даже не оштрафуют.