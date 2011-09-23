«АэроСвит» с конца сентября не будет использовать самолеты Ан-148 на своих рейсах

«АэроСвит» с конца сентября перестанет использовать на своих рейсах самолеты ГП «Антонов» Ан-148.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник генерального директора "АэроСвита" по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

По его словам, это связано с тем, что в конце сентября истекает срок договора с ГП «Антонов» на эксплуатацию двух Ан-148. «Последние месяцы неоднократно договор продлевался, крайний срок его действия — конец сентября. Мы приняли решение не продлевать договор в очередной раз», - сказал он.

Как отметил С.КУЦЫЙ, решение относительно прекращения эксплуатации Ан-148 было плановым. «Исходя из сети авиакомпании, его вместимость не совсем подходит», - отметил С.КУЦЫЙ. При этом один самолет Ан-148 был отозван у авиакомпании еще в конце августа для обслуживания, вторым самолетом она пока оперирует.

По данным УНИАН, Ан-148, ранее эксплуатировавшийся под позывными «АэроСвита», теперь использует авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

Напомним, Авиакомпания "АэроСвит", участник Стратегического альянса "Украинская авиационная группа", и Госпредприятие "Антонов" приступили к совместной эксплуатации Ан-148 на воздушных линиях в пределах Украины летом 2009 г. В декабре 2009 г. "АэроСвит" начал использовать Ан-148 на международных направлениях.

28 апреля 2010 г. на аэродроме ГП "АНТОНОВ" состоялась торжественная церемония передачи авиакомпании "АэроСвит" в коммерческую эксплуатацию второго самолета Ан-148. 1 октября 2010 г. договора с ГП "АНТОНОВ" о совместной эксплуатации Ан-148 заключили также две других компании – участницы Альянса "Украинская авиационная группа" – "Днеправиа" и "Донбассаэро" (в дополнение к аналогичному договору между предприятием и авиакомпанией "АэроСвит").

Оба воздушных судна использовались как на внутренних, так и на международных направлениях авиакомпаний Альянса, в том числе, на рейсах из Киева в Санкт-Петербург, Стокгольм, Копенгаген, Варшаву, Тбилиси, Актау, Софию. Из Одессы – в Милан, Москву (Внуково), Тбилиси, Санкт-Петербург. Из Донецка – в Санкт-Петербург.

Справка УНИАН. Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета являлся АНТК им. Антонова.

ЗАО "АэроСвит" создано в 1994 году. На сегодняшний день "АэроСвит" эксплуатирует 23 самолета производства компании Boeing – 7 дальнемагистральных Boeing 767-300ER и 16 среднемагистральных Boeing 737. Помимо этого "АэроСвит" использует самолеты перевозчиков-партнеров, включая Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.