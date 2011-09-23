Железные дороги конкретизировали правила перевозки домашних животных

Пассажиры, путешествующие по железной дороге со своими комнатными животными и птицами, должны учесть изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, вступившие в силу в августе (утверждены приказом Министерства инфраструктуры Украины).

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», в этом документе более конкретизированы правила перевозки комнатных животных и птиц, в зависимости от их размера, а также впервые отдельно определены условия перевозки домашней птицы.

В частности, в пассажирских поездах перевозка крупных собак (выше 45 см, не более одного), в том числе собак - сопровождающих слепых, в купе пассажирского или скорого поезда разрешается только при условии выкупа владельцем собаки всех мест в купе и предъявления оформленного надлежащим образом ветеринарного документа.

Перевозка крупных собак в вагонах других категорий поездов (скоростных, высокоскоростных, электро-, дизель-поездов повышенного комфорта и т.п.) разрешается на тех же условиях, если в вагоне есть отделенные места для сидения.

В пассажирских поездах мелкие комнатные животные и комнатные декоративные птицы перевозятся во всех типах вагонов с оплатой за перевозку независимо от наличия ручной клади и должны быть помещены в ящики, корзины, клетки (не более одного места ручной клади), а также свободно размещаться на местах, отведенных для ручной клади. Для мелких комнатных животных пассажиру обязательно нужно иметь надлежащим образом оформленный ветеринарный документ.

Домашняя птица (куры, индюки, гуси, утки, цесарки, перепела, голуби и т.д.) путешествовать в купе не может, ей отведены места для ручной клади (не более одного места) лишь в общих вагонах местных поездов и электро-, дизель-поездах повышенного комфорта. Домашняя птица допускается к перевозке в ящиках, корзинах, клетках, которые не должны превышать размеров, предусмотренных для ручной клади.

Кроме того, в пригородных поездах крупных собак (не более одной) можно перевозить в намордниках на цепочках или ременных привязках под наблюдением сопровождающего в тамбуре вагонов. Комнатные животные (не более двух особей), домашняя птица (не более двух мест ручной клади) допускаются к перевозке в ящиках, корзинах, клетках, которые не превышают размеров, предусмотренных для ручной клади.

Большие и малые собаки (кроме одной особи), комнатные животные, комнатные декоративные птицы и домашняя птица (кроме одного ящика, корзины или клетки) перевозятся с дополнительно приобретенным билетом, что составляет половину стоимости проезда взрослого пассажира.

Оплата за перевозку крупных собак, мелких комнатных животных и комнатных декоративных птиц в пассажирских вагонах, а также в багажных вагонах прямых поездов, а также домашней птицы в общих вагонах местных поездов и электро-, дизель-поездов повышенного комфорта производится за особь или место как за 20 кг багажа независимо от наличия ручной клади.