МАУ с 30 октября начнет выполнять рейсы между Киевом и Харьковом

30 октября 2011 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) начнет выполнять регулярные рейсы между Киевом и Харьковом.

Согласно сообщению пресс-службы компании, рейсы из Киева в Харьков будут выполняться ежедневно, кроме субботы, а из Харькова в Киев – ежедневно, кроме воскресенья.

«Открывая рейсы в Харьков, мы, тем самым, продолжаем развивать украинский рынок внутренних авиаперевозок. Сеть воздушных маршрутов МАУ охватывает сегодня все крупнейшие города Украины, соединяя Киев с Донецком, Днепропетровском, Одессой, Симферополем, Львовом и теперь Харьковом», – отметила корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения САЦКАЯ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит 19 самолетов «Боинг 737».

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).