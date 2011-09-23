Вскоре будет возобновлено авиасообщение между Киевом и Уфой

Москва. В ближайшее время будет возобновлено авиасообщение между Киевом и Уфой.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО по итогам визита в Башкортостан.

“Мы договорились о скорейшем возобновлении прямого рейса между столицей Башкортостана Уфой и Киевом или одним из других городов Украины”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, в этом есть большая потребность, поскольку в Башкортостане много украинцев. Кроме того, отсутствие прямого рейса мешает развитию бизнеса.

В ходе поездки было договорено, что делегация Башкортостана в составе членов правительства и бизнесменов примет участие в Донецком украинско-российском бизнес-форуме, который планируется на 19 октября.

Посол также отметил, что на второй квартал 2012 года планируется направление в Украину специальной экономической миссии Приволжского федерального округа, в который входит Башкортостан.

В.ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что в ближайшее время пройдет презентация курортного и туристического потенциала Крыма в Башкортостане.