Государство закупит у Крюковского ВСЗ 25 пассажирских вагонов

До 2015 года государство планирует закупить у Крюковского вагоностроительного завода 25 пассажирских вагонов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, находясь на заводе, заявил первый заместитель министра инфраструктуры Константин ЕФИМЕНКО.

По его словам, вагоны будут поставлены Донецкой и Юго-Западной железным дорогам.

«Вагоны будут ездить из Киева в Донецк, Симферополь и Москву», - сказал он.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется в более чем 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.