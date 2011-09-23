УЗ и Крюковский вагонзавод подписали меморандум о сотрудничестве в сфере скоростного вагоностроения

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере скоростного вагоностроения.

Как передает корреспондент УНИАН, меморандум был подписан генеральным директором «Укрзализныци» Владимиром КОЗАКОМ и председателем наблюдательного совета предприятия Владимиром ПРИХОДЬКО.

Как заявил на пресс-конференции В.ПРИХОДЬКО, в меморандуме речь идет о поддержке государством скоростного железнодорожного движения.

«В перспективе завод сможет поставлять наши скоростные вагоны «Укрзализныце», - сказал В.ПРИХОДЬКО.

В.КОЗАК также подтвердил, что «Укрзализныця» в случае соответствующего финансирования, готова к возможным закупкам. «Если будем закупать, то только вагоны КВСЗ», - сказал он.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9 090 грузовых вагонов.