В последние два дня еще три ДТП произошли на ж/д переездах из- за несоблюдения правил

На протяжении последних двух дней произошло еще три дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, 23 сентября посередине переезда станции Мандрыкино (Донецкая железная дорога) в заднюю часть локомотива на большой скорости со стороны въехал автомобиль ВАЗ 2110, который при ударе отбросило на проезжую часть. Водитель и пассажиры автомобиля место ДТП покинули. В результате ДТП поврежден поворотный шлагбаум.

Другое транспортное происшествие произошло 22 сентября при следовании дизель-поезда сообщением Львов - Сокаль (Львовская железная дорога). Несмотря на запрещающие сигналы дорожных светофоров, звуковую и световую сигнализации, водитель грузового автомобиля Renault выехал на переезд. В результате произошло его столкновение с главным вагоном поезда. В результате столкновения водитель автомобиля доставлен в больницу. Повреждены двери, обшивка главного вагона, смещена рессорная пружина 1-й тележки главного вагона дизель-поезда.

Кроме того, 22 сентября 2011 г. на другом участке жертвами ДТП стали животные. На перегоне Переспа-Голобы Львовской железной дороги (около населенного пункта) водитель поезда сообщением Одесса - Ковель, следуя в туманную погоду при скорости 90 км/ч, увидел на пути стадо коров, применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Как отмечают в «Укрзализныце», в результате пренебрежения правилами дорожного движения людьми, которые должны были заботиться о стаде, поездом сбито 7 коров и 13 телят.

Железнодорожники в очередной раз предупреждают водителей о строгом соблюдении правил дорожного движения, в частности, правил движения через железнодорожные переезды. Также напоминается, что стада животных разрешается перегонять через переезд только при достаточном количестве погонщиков, не менее трех. Переводить одиночных животных (не более двух на одного погонщика) необходимо только за уздечку, повод.