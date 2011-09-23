Киевская власть планирует за два года обновить подвижной состав метрополитена на 50%

За полтора-два года подвижной состав столичного метрополитена будет обновлен на 50%. Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время посещения Крюковского вагоностроительного завода (г. Кременчуг, Полтавская область), информирует пресс-служба КГГА.

По словам А.ПОПОВА, Киевская горгосадминистрация начала реализацию масштабной программы обновления и модернизации подвижного состава общественного транспорта. Соглашение по реконструкции и модернизации вагонов между Киевом и Крюковским вагоностроительным заводом будет подписано в ближайшее время.

«За полтора года с помощью реализации программы мы обновим подвижной состав метрополитена на 50%», – сказал А.ПОПОВ, отметив, что реализация программы – важный шаг в направлении создания современной системы общественного транспорта в Киеве.

По его словам, на реализацию программы будет израсходовано 1,6 млрд. грн., из которых из городского бюджета – только треть.

В ходе встречи председателя КГГА с руководством Крюковского вагоностроительного завода обсуждались вопросы возможностей завода по производству подвижного состава для «легкого» метро.

«Мы сегодня очень заинтересованы в таком виде транспорта. В частности, решается вопрос строительства «легкого» метро на Троещине, что даст возможность решить транспортную проблему жителей массива уже за 3-4 года», – сказал А.ПОПОВ.

Особое внимание он акцентировал на возможности организации совместного производства трамвайных вагонов Крюковским вагоностроительным заводом и предприятиями Киева. По словам председателя КГГА, Киеву важно развивать промышленность города. Готовность Крюковского вагоностроительного завода работать в тесной кооперации со столичными предприятиями очень важна для города.