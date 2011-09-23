АМКУ обязал «Днеправиа» обеспечить МАУ выделение слотов в аэропорту Днепропетровска

Антимонопольный комитет Украины обязал ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» обеспечить выделение ЧАО «Международные авиалинии Украины» на недискриминационных условиях слотов в международном аэропорту Днепропетровска в соответствии с Правилами выделения временных интервалов на прилет и вылет рейсов в международных аэропортах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в АМКУ.

Как отмечают в комитете, «Днеправиа» необоснованно не предоставила МАУ временные интервалы на прилет и вылет чартерных рейсов, в частности, по маршрутам: Киев - Хургада - Днепропетровск, Днепропетровск - Шарм-Эль-Шейх - Днепропетровск. Речь идет о периоде летной навигации IATA Зима 2010-2011 гг. При этом компания не предложила конкуренту других слотов, отмечают в комитете.

В частности, «Днеправиа» ссылалась на документы, которые не являются документами, согласно которым ограничивается эксплуатация воздушных судов (NOTAM).

По данным АМКУ, подтверждением возможности предоставления соответствующих слотов для МАУ является то, что в аэропорту города Днепропетровска было проведено фактических взлетных операций значительно меньше, чем было запланировано.

Такие действия «Днеправиа» содержат признаки нарушения конкурентного законодательства, отмечается в сообщении.

О результатах рассмотрения обязательств компания должна сообщить Комитет в двухмесячный срок.

«Аэропорт-перевозчик должен обеспечивать свободный доступ к рынку и другим своим конкурентам. В противном случае мы будем общаться с «Днеправиа» на языке штрафных санкций. На рынках авиаперевозок правила конкуренции должны работать точно и четко, как часы», - отметил первый заместитель председателя Комитета Рафаэль КУЗЬМИН.

Справка УНИАН. В состав ОАО «АК «Днеправиа» входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складским), гостиничным и административным комплексами.

«Днеправиа» входит в «Украинскую авиационную группу».