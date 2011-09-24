В ближайшие 2-3 года Украина планирует подписать транспортное соглашение с ЕС

Украина рассчитывает на значительную либерализацию доступа на рынок транспортных услуг ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам заявил Уполномоченный правительства Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ по завершению переговоров в рамках 18-го раунда переговоров по созданию зоны свободной торговли.

«В транспортных услугах также есть достаточно высокий уровень взаимопонимания, потому что во-первых, мы сделали много, работая со странами-членами, поскольку на сегодня сфера транспортных услуг находится в компетенции стран-членов. С другой стороны, мы сегодня подошли к этапу, когда и Еврокомиссия проявляет очень высокую заинтересованность к этой сфере и хочет быть стороной этих договоренностей», - сказал он.

По словам В.ПЯТНИЦКОГО, сейчас продолжается работа над усовершенствованием двусторонних договоров со странами-членами ЕС, в первую очередь, с целью отмены индивидуальных разрешений на въезд для украинских транспортников, либо расширения их объема до достаточного уровня.

Кроме того, в ближайшие 2-3 года Украина планирует подписать соглашение с Европейским Союзом, регламентирующее сотрудничество в сфере транспортных услуг.

«Это вопрос года-двух-трех. И опять же вопрос гармонизации законодательства», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Среди прочего, по словам правительственного уполномоченного, необходимо гармонизировать систему финансовых гарантий, а также требования к социальным условиям работы водителя.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Стороны планируют завершить переговоры до конца нынешнего года.