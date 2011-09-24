Коммунальное предприятие “Хмельницкэлектротранс” бесплатно будет возить пассажиров на День города, 24 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

Этим решением исполком поручил «Электротрансу» обеспечить 24 сентября бесплатную перевозку всех пассажиров, а 25 сентября детей-школьников в возрасте до 17 лет и сопровождающих их педагогов на троллейбусных и автобусных маршрутах общего пользования, которые обслуживаются коммунальным предприятием.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в Хмельницком отмечают 580-летия основания города.

Среди праздничных мероприятий - программа для детей из многодетных и малообеспеченных семей "Дети - наше будущее", театрализованное шествие "Мы воспеваем наш родной Хмельницкий!", торжественное действо "Хмельницкий! Ты земли подольской красота!".