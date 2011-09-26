ДТП в Одесской области: один человек погиб, пять травмированы

Сегодня утром в райцентре Раздельная Одесской области вследствие столкновения «ВАЗа» и «БМВ» погиб 23-летний водитель, пятеро пассажиров с различными травмами госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в Одесском облГАИ.

Причем столкновение автомобилей оказалось настолько сильным, что к месту ДТП пришлось вызывать спасателей – не сразу удалось извлечь из салона тело водителя «ВАЗа».

Прибывшие на место ДТП специалисты расследуют причины и обстоятельства аварии, по предварительным оценкам ГАИ, одной из причин происшествия стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя «ВАЗа».

Состояние пострадавших, по мнению врачей, средней тяжести – угроз для жизни нет.