ДТП в Одесской области: один человек погиб, пять травмированы
13:00, 26 сентября 2011Транспорт/Связь
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Сегодня утром в райцентре Раздельная Одесской области вследствие столкновения «ВАЗа» и «БМВ» погиб 23-летний водитель, пятеро пассажиров с различными травмами госпитализированы.
Об этом УНИАН сообщили в Одесском облГАИ.
Причем столкновение автомобилей оказалось настолько сильным, что к месту ДТП пришлось вызывать спасателей – не сразу удалось извлечь из салона тело водителя «ВАЗа».
Прибывшие на место ДТП специалисты расследуют причины и обстоятельства аварии, по предварительным оценкам ГАИ, одной из причин происшествия стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя «ВАЗа».
Состояние пострадавших, по мнению врачей, средней тяжести – угроз для жизни нет.
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