В Донецкой области автомобиль врезался в дерево: один человек погиб, два травмированы

В Амвросиевском районе Донецкой области автомобиль врезался в дерево: одна женщина (пассажирка) погибла, двое мужчин (водитель и пассажир) – травмированы.

Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, авария произошла вчера поздним вечером - в Амвросиевском районе. На 80-м километре автодороги «Донецк-Харцызск-Амвросиевка-КПП «Успенка» водитель автомобиля «Hyundai-Sоnata», не справившись с управлением, врезался в дерево и перевернулся.

В результате происшествия погибла женщина, 1984 г.р., пассажирка автомобиля, а также пострадали двое мужчин: водитель автомобиля, 1977 г.р., получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга и пассажир автомобиля, 1979 г.р., получил перелом левой голени и левого плеча. Пострадавшие госпитализированы в Амвросиевскую центральную районную больницу.

В сообщении отметили, что на месте аварии спасатели с помощью шанцевого инструмента разжали части деформированной кабины автомобиля, изъяли двух пострадавших и тело погибшей женщины. От Главного управления привлекалось 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Милиция проводит расследование случившегося.