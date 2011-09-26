Лобовое столкновение двух авто в Харьковской области: шесть человек травмированы

В Харьковской области в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-21099 пострадали шесть человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла 24 сентября в 18.25 на автодороге Харьков – Липцы в Харьковском районе.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя (24-летний и 59-летний мужчины), два пассажира автомобиля ВАЗ-2106 (5-летний и 9-летний мальчики) и два 20-летних пассажира ВАЗ-21099 с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.