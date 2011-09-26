Киевский метрополитен привлечет у «ВТБ Банка» кредиты на 78,6 млн. грн.

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» в результате конкурсных торгов отобрало «ВТБ Банк» (Киев) для предоставления кредитов (2 лота) на общую сумму 78,6 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Кредит в сумме 30 млн. грн. планируется привлечь на три года для погашения обязательств метрополитена по кредитному договору с «Проминвестбанком» (Киев) от 3 августа 2007 года. Стоимость обслуживания займа составит 38,388 млн. грн.

Кредит в сумме 48,6 млн. грн. предприятие намерено привлечь на пять лет для погашения задолженности по кредитному договору с Банком «Хрещатик» от 6 июня 2008 года. Стоимость обслуживания кредита составит 71,476 млн. грн.

Предложение банка акцептировано 20 сентября 2011 года, соответствующий договор планируется подписать до 20 октября т.г.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен представляет собой многопрофильное предприятие, современный сложный инженерный комплекс. В его составе действуют 11 эксплуатационных служб, 3 электродепо, мастерские по ремонту подвижного состава, дирекция строительства метрополитена.

В настоящее время Киевский метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых превышает 60 км.

В 2010 году пассажиропоток Киевского метро составил 504 млн. 287,9 тыс. пассажиров.

ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составляли 35,87 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 32,262 млрд. грн., обязательства - 31,998 млрд. грн., уставный капитал - 5,416 млрд. грн., собственный капитал - 3,872 млрд. грн.

«ВТБ Банк» в первом полугодии 2011 г. увеличил чистую прибыль более чем в 4 тыс. раз – до 373 млн. грн.

Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».