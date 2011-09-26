Крюковский ВСЗ в октябре представит вагон международного класса

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) в октябре на Международном салоне железнодорожной техники в Гданьске представит вагон международного класса габарита RIC.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил президент ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Владимир ПРИХОДЬКО.

По его данным, сегодня новая разработка вагоностроителей - вагоны международного класса габарита RIC - находятся на испытаниях: один в Украине и один – в Польше.

«Мы планируем показать этот вагон в Гданьске на Международном салоне железнодорожной техники в октябре текущего года. Такого вагона в Европе нет, поэтому надеемся, его заметят. В декабре – заседание межведомственной комиссии. Тогда сможем производить его серийно», - сказал В.ПРИХОДЬКО.

Напомним, в вагоне международного класса габарита RIC сидячие места могут преобразовываться в спальные и наоборот. На предприятии считают, что такие вагоны будут необходимы при перевозке пассажиров во время Евро-2012.

В производстве этих вагонов принимает участие польская фирма PESSO, которая занимается интерьером вагона.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9090 грузовых вагонов и 42 пассажирских.