В Житомире открыта новая автостанция

24 сентября т. г. в Житомире состоялось открытие новой автостанциии "Глобал".

Как передает корреспондент УНИАН, по словам мэра Житомира Владимира ДЕБОЯ, новая пригородная автостанция имеет пропускную способность в 400 отправлений в день .

Новая автостанция "Глобал" обеспечит транспортные соединения в пригородных и междугородных направлениях, она будет работать без перерывов и без выходных. В помещении автостанции имеются 5 касс и информационно-диспетчерский пункт, а также зал для ожидания.

Новая автостанция поможет разгрузить старые - Центральный автовокзал и автостанцию на Житнем рынке, где сегодня имеются перегрузки транспорта. "Это первая ласточка в открытии пригородных автостанций. Это и легализация труда и легализация маршрутов", - отметил Житомирский городской председатель.

Как отмечалось на событии, житомирские городские власти всерьез занялась вопросом развития транспортной инфраструктуры: в ближайшие два года тут планируется открытие пригородных автостанций в направлениях Бердичева, Чуднова для транспортной разгрузки центральных улиц Житомира.

В планах властей - также и разграничение остановок троллейбусов и маршруток.

Расположенное в Житомире ЧП "Житомиравтотранссервис "специализируется на пассажирских перевозках в пределах Житомира и его пригорода.