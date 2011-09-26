В Луганске проезд в трамваях и троллейбусах подорожал на 25%

В Луганске проезд в городском электротранспорте подорожал на 25%.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на основании решения Луганского горисполкомы № 273 от 19 сентября 2011 года стоимость проезда в трамваях и троллейбусах с 24 сентября 2011 года увеличилась на 25 коп. и составляет 1 грн. 25 коп.

Напомним, 1 июня на официальном сайте Луганского городского совета был опубликован регуляторный акт «Об установлении городскому коммунальному предприятию «Луганскэлектротранс» тарифа на услугу по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в обычном режиме движения». Стоимость проезда планировали повысить с 1 грн. до 1,5 грн.

В то же время в июне 2011 года в луганской мэрии обещали, что проезд в трамваях и троллейбусах не подорожает.