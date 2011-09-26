DMS укомплектует подвижной состав Госадминистрации ж/д транспорта

Предприятие финансово-промышленной корпорации «DMS» - ООО «ДМС ТРЕЙД» укомплектует подвижной состав Госадминистрации железнодорожного транспорта на 7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе финансово-промышленной корпорации «DMS».

В сообщении отмечается, что по результатам тендера, до конца сентября текущего 2011 года предприятие Корпорации «DMS» - ООО «ДМС ТРЕЙД» - поставит на ГП «Стрыйский вагоноремонтный завод» (входит в состав Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины) комплектующие для подвижного состава на общую сумму 7,2 млн. грн.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о надрессорных балках и боковых рамах для 50 вагонов.

В сообщении напомнили, что в 2011 году предприятия Корпорации по итогам тендеров стали партнерами двух ведущих вагоноремонтных заводов страны – Стрыйского завода и Панютинского ГП «Укрспецвагон».

Специалисты предприятия «ДМС ТРЕЙД» отмечают явное оживление рынка ж/д перевозок и тенденцию к расширению частными компаниями собственных парков подвижного состава. Справка УНИАН. Финансово-промышленная корпорация «DMS» объединяет более 30 предприятий, работающих во всех перспективных с точки зрения наращивания производственного и финансового потенциала отраслях. Сегодня корпорация не только широко представлена на региональном рынке, но и располагает достаточными ресурсами для успешной экспансии на рынки Украины и зарубежных стран.