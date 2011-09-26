ЕБРР и группа банков предоставит «Интерлизинвесту» кредит на 90 млн. долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит старший кредит на сумму 90 млн. долл. ООО «Интерлизинвест» – зарегистрированному в Украине частному владельцу и оператору подвижного состава.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, кредит будет состоять из кредита «А» на сумму до 45 млн. долл., который предоставит непосредственно ЕБРР, и кредита «B» на сумму 45 млн. долл., который будет синдицирован с АО «Райффайзен Банк Аваль», АО «Эрсте Груп Банк», «УниКредит Банк Австрия».

В сообщении указывается, что в рамках этого первого для ЕБРР совместного проекта с частным поставщиком железнодорожных транспортных услуг в Украине будет частично профинансирована программа ООО «Интерлизинвест», предполагающая приобретение около 2500 грузовых полувагонов и вагонов-хопперов для горячих окатышей, которые будут использоваться для предоставления услуг корпоративным клиентам по всей стране.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 30 июня 2011 г. банк взял на себя обязательства относительно предоставления более 6,5 млрд. евро (9,3 млрд. долл.) в рамках 276 проектов.