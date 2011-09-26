Программа развития Украины предусматривает повышение инвестпривлекательности Укрзализныци

Проектом Закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год, которая была представлена в первом чтении в Верховной Раде Украины, предусмотрено осуществить улучшение управления железнодорожным транспортом с целью повышения уровня инвестиционной привлекательности национальных железных дорог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

В частности, согласно проекту, основными задачами государственной политики в направлении модернизации железнодорожной инфраструктуры станут: развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта в части разграничения движения пассажирских и грузовых поездов; строительство нового тоннеля на железнодорожном участке Бескид — Скотарское; внедрение скоростного движения пассажирских поездов и других дневных неспальных пассажирских поездов; электрификация железных дорог. Также в программе заложено обновление подвижного состава: в том числе парка тягового подвижного состава, парка грузовых вагонов, парка пассажирских вагонов и поездов.

Как отмечают в ведомстве, все эти проекты будут реализованы за собственные средства железных дорог и через кредитные программы. Учитывая это, железнодорожный транспорт должен стать инвестиционно привлекательным, отмечают в «Укрзализныце».

Напомним, 22 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы».

Проект госпрограммы определяет цели, задачи и основные мероприятия экономического и социального развития страны на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы. По каждому направлению государственной политики сформулированы также проблемные вопросы, риски и критерии эффективности. Меры государственного регулирования, которые реализуются путем применения экономических и организационно-правовых рычагов, должны заложить основы для устойчивого долгосрочного экономического роста и повышения благосостояния населения.