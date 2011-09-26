В Ривненской области на трассе «Киев-Чоп» грузовик сбил велосипедиста

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге государственного значения возле города Дубно Ривненской области.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОДАИ Ривненской области.

Из столицы в направлении Львова двигался грузовик MAN с прицепом, за рулем которого находился 37-летний гражданин Республики Сербия. Впереди грузовика по краю проезжей части справа на велосипеде ехал 13-летний восьмиклассник. Внезапно мальчик начал выполнять маневр поворота влево, не убедившись, что это будет безопасно для других участников дорожного движения.

Своевременно остановить несколькотонный грузовик водителю не удалось. Велосипедиста ударом отбросило на несколько метров. Медики доставили парня в реанимационное отделение больницы. У пострадавшего выявлен перелом бедра и ушибленные раны лица.