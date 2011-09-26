Платини открыл VIP-терминал Международного аэропорта Харьков

Сегодня в ходе рабочего визита в Украину президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ принял участие в торжественной церемонии открытия VIP-терминала Международного аэропорта «Харьков».

Как передает корреспондент УНИАН, М.ПЛАТИНИ под музыку гимна Объединенной Европы перерезал символическую «красную ленту». После этого М.ПЛАТИНИ посетил новый пассажирский терминал.

Комментируя событие, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, группа DCH которого проводит реконструкцию Международного аэропорта «Харьков», сказал: «Благодаря Евро-2012 в Украине строятся новые стадионы, аэропорты, дороги, которые потом еще долго будут служить людям. И то, что господин ПЛАТИНИ лично открыл однин из харьковских «евро-объектов» - наглядный материальный пример вклада, который УЕФА делает в развитие нашей страны».

А.ЯРОСЛАВСКИЙ сообщил журналистам, что с завтрашнего дня VIP-терминал харьковского аэропорта начинает работу в полном объеме.

В частности здесь будет принята официальная делегация США, которая 27 сентября прибывает в Харьков.

В здании VIP-терминала состоялся праздничный ужин, на котором гостям, как и обещал в свое время А.ЯРОСЛАВСКИЙ, подавали «водочку и огурчики». Дух предыдущей эпохи, когда начинал действовать харьковский аэропорт, помогли воспроизвести выставка ретро-автомобилей середины ХХ века перед терминалом и военный духовой оркестр.

В состав официальной делегации УЕФА входят генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО, исполнительный директор UEFA Events S.A. Дэвид ТЕЙЛОР, комиссар УЕФА Евро-2012 Жак ЛАМБЕР и операционный директор UEFA Events S.A. Мартин КАЛЛЕН.

Справка УНИАН. терминал Международного аэропорта «Харьков» был построен в 1954 г. До 28 августа в 2010 г. терминал был единственным предназначенным для обслуживания пассажиров зданием Международного аэропорта «Харьков». Здесь расположен и VIP-зал аэропорта.

После реставрации пропускная способность «старого» терминала возросла до 250 пас./час. Восстановлен изначальный вид исторического здания - в частности, изначальный белый цвет фасада здания. Реставраторы воспроизвели росписи на стенах и стеле, восстановили деревянную обшивку и светильники, а также развесили картины в стиле соцреализма. Крышу обновленного терминала покрыли бронзой, шпиль на башне восстановили и обеспечили специальной подсветкой. Реставрацию объекта VIP-терминала Международного аэропорта «Харьков» полностью профинансировал А.ЯРОСЛАВСКИЙ, сумма инвестиций составляет 8 млн. дол. Во время проведения Евро-2012 отреставрированный терминал будет использоваться для приема команд-участниц, а также представителей целевых групп УЕФА.

Международный аэропорт «Харьков» - один из важнейших объектов Харькова, которые реконструируются в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 г. Проект стартовал 1 апреля в 2008 г., когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец - известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, президент ФК «Металлист» А.ЯРОСЛАВСКИЙ) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Проект реконструкции аэровокзальной части аэропорта «Харьков» включает строительство нового и временного терминалов, реставрацию существующего терминала и аэродромного комплекса, благоустройство прилегающей территории. Реконструкция осуществляется в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в проект составляет 97,2 млн. дол. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительство новой взлетно-посадочной полосы), - 125,8 млн. дол.