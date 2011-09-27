До конца года в Киеве будет открыта станция метро «Выставочный центр»

27 декабря 2011 года в Киеве будет открыта станция метро «Выставочный центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 27 сентября, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам на брифинге.

«27 декабря станция заработает в нормальном режиме, и будет принимать людей», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что на этой станции уже повешены осветительные приборы и строители заканчивают строительство станции. «Раз люстра весит, значит, как говорится, осталась мелочевка», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что в 2012 году планируется открыть еще две станции метро на этой линии, что, по словам главы правительства, позволит решить транспортную проблему в направлении Одесской площади.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что 4 октября будет открыта кольцевая линия городской электрички. Кроме того, Н.АЗАРОВ отметил, что в ближайшее время будет запущено движение по Подольскому мосту.