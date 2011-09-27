Из-за аварии газопровода вчера был нарушен график движения поездов ЮЗЖД

Вчера в 15.12 на 26 км перегона Борисполь - Барышевка строительная организация «Спецстрой», ведя земельные работы без согласования проекта со специалистами Юго-Западной железной дороги, повредила магистральный газопровод высокого давления диаметром 1 метр на расстоянии около 10 метров от железнодорожных путей.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, это привело к нарушению графика движения пассажирских, грузовых и пригородных поездов.

Для обеспечения безопасности пассажиров ЮЗЖД с 15.20 приостановила движение поездов на участке Яготин - Барышевка и организовала перевозки пассажиров и грузов в направлении из\\в Киев через другие участки.

Для безопасного выполнения аварийных работ была обесточена железнодорожная электросеть. В целях контроля за ситуацией и ликвидации последствий аварии на ЮЗЖД создан оперативный штаб.