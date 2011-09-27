Новый терминал аэропорта «Киев» (Жуляны) заработает в апреле 2012 года - Попов

Новый терминал аэропорта «Киев» (Жуляны) примет первых пассажиров в апреле 2012 года.

Об этом заявил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По его словам, пропускная способность терминала - 550 пас/час. Также будет завершено строительство новой подъездной дороги, которая сделает его транспортное сообщение с центром города еще более быстрым и более удобным, подчеркнул А.ПОПОВ.

Также он отметил, что аэропорт «Киев», от которого до центра города всего 8 км, уже завершил реконструкцию аэродромной части и ежедневно принимает регулярные внутренние и международные авиарейсы, полеты бизнес-авиации.

По словам председателя КГГА, сегодня значительное внимание приковано не только к реконструкции или строительству современных транспортных развязок, а в первую очередь – к операционному управлению потоками транспорта, повышению комфорта пассажирских перевозок в городе во время Евро-2012. С этой целью в КГГА уже решен вопрос доставки болельщиков от аэропорта «Борисполь» до НСК «Олимпийский», официальной фан-зоны, центра города, решен вопрос работы транспорта общего пользования в 1,5 км зоне, определен режим работы станций метрополитена возле фан-зоны, вход на которые ограничивается (прекращается) по окончании матча и других мероприятий, а также в случае возникновения внештатных ситуаций (внезапное изменение погодных условий и т.п.).

Также А.ПОПОВ отметил, что Киев готов продолжить работу с УЕФА по введению «комби-билета» на время проведения Евро-2012.

«Мы ожидаем официального предложения от УЕФА по этому вопросу», – сказал председатель КГГА. Он отметил, что Киевская городская государственная администрация примет все необходимые меры для обеспечения комфорта киевлян и гостей столицы, которые будут находиться в городе во время проведения матчей чемпионата.