С ноября должностные оклады железнодорожников повысятся еще на 3,5%

Согласно приказу «Укрзализныци» от 26 сентября № 540-Ц, с 1 ноября 2011 года часовые тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников повысятся на 3,5%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным ведомства, с повышением часовых тарифных ставок и должностных окладов зарплата работников основной деятельности в ноябре составит около 3500 грн., минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда составит 1220 грн., что выше минимальной заработной платы и прожиточного минимума для трудоспособных граждан, установленных в государстве с 1 октября т.г., на 23,9%.

Как напоминают в администрации, благодаря увеличению объемов перевозок с начала года к уровню прошлого года и плану, руководством области было принято решение о повышении должностных окладов (тарифных ставок) в этом году с 1 апреля на 8% и с 1 июля - на 5%. В целом, с начала года на конец 2011 года предусматривается повышение заработной платы на 20%, тогда как финансовым планом было заложено - 15%.

За 8 месяцев 2011 года среднемесячная заработная плата работников основной деятельности на железных дорогах Украины составила 3190,6 грн., что больше относительно соответствующего периода прошлого года на 16,3%.

Как отмечают в «Укрзализныце», среди отраслей экономики железнодорожники по уровню заработной платы за 8 месяцев 2011 года заняли 10-е место.