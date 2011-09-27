МИД подтверждает гибель в ДТП в Польше двух украинцев

Министерство иностранных дел Украины подтверждает гибель в ДТП в Польше двух украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, 26 сентября на польско-украинской государственной границе в Польше произошла авария при участии микроавтобуса, в котором находились 4 пассажира -- граждане Украины, и грузового автомобиля.

«Вследствие аварии двое граждан Украины погибли, а еще двое получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу», - сказал он.

А.ДИКУСАРОВ сообщил, что к месту происшествия выехал сотрудник Генерального консульства Украины в Люблине для оказания всесторонней помощи украинским гражданам. На данный момент проводятся следственные действия относительно этого инцидента.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщали, что в ночь с воскресенья на понедельник микроавтобус, перевозивший украинцев, попал в ДТП в польском селе Дорогуск возле украинско-польского пограничного автомобильного перехода "Ягодин-Дорогуск". Вследствие аварии двое граждан Украины погибли на месте происшествия, а еще две пассажирки в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу в городе Хелме.