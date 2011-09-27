Мэра Таллина поймали на превышении скорости

Автомобиль мэра Таллина Эдгара САВИСААРА был остановлен полицией за превышение скорости, сообщает DELFI.

По информации издания, это произошло в минувшее воскресенье, 25 сентября, на шоссе Таллин-Нарва. Как сообщили в полиции, Э.САВИСААР ехал со скоростью в 137 километров в час при разрешенных 90.

Мэр признал вину, заявив, что "подобные действия не имеют оправдания". Он призвал других автомобилистов соблюдать правила дорожного движения.

Теперь, по информации DzD, мэру грозит штраф, арест или лишение прав сроком до 12 месяцев, передает Лента.ру.