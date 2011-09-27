ПЖД направила более 2 млн. грн. на реконструкцию х/о Дорожной больницы Днепропетровска

Приднепровская железная дорога направила 2, 031 млн. грн. на реконструкцию специализированного гнойно-септического хирургического отделения Дорожной больницы в Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Реконструкция началась в июне 2011 г. и завершена в сентябре. 26 сентября отделение открыто. В ходе реконструкции заменено 4000 погонных метров электропроводки, 300 метров водопровода, 100 метров канализации, установлено 130 дополнительных осветительных приборов, новую вентиляционную систему, произведен евроремонт внутренних помещений отделения.

Открывшееся специализированное хирургическое отделение – единственное среди ведомственных больниц ПЖД. Здесь будут лечиться сотрудники дороги не только из Днепропетровской, но и из Запорожской, Херсонской областей и АР Крым. Также медики отделения будут оказывать экстренную медицинскую помощь жителям Днепропетровска.

Отделение рассчитано на 30 коек и 400 операций в год.

Справка УНИАН. Дорожная клиническая больница станции Днепропетровск ГП «Приднепровская железная дорога» - самое большое медучреждение магистрали, учрежденное 119 лет тому назад. Больница обслуживает более 125 тыс. железнодорожников и членов их семей, пенсионеров и студентов учебных заведений транспорта.