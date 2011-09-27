Внеочередное собрание акционеров "Укртелекома" состоится 1 ноября

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Укртелеком" состоится 1 ноября 2011 года в соответствии с решением наблюдательного совета (протокол от 21.09.2011 № 76).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, в повестку дня собрания включены следующие вопросы:

утверждение стратегии развития ПАО «Укртелеком» на 2012–2014 гг.: прекращение полномочий председателя и членов наблюдательного совета; утверждение количественного состава набсовета, избрания председателя и членов набсовета, утверждение условий договоров (контрактов), которые будут заключаться с членами набсовета, установление вознаграждения, избрание лица, уполномоченного на подписание договоров (контрактов) с членами набсовета; внесение изменений в Устав общества путем изложения его в новой редакции; внесение изменений во внутренние положения общества путем изложения их в новой редакции.

Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании, заканчивается в 24 час. 26 октября 2011 года.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания также предоставляет услуги мобильной связи. Общий объем доходов компании (с НДС) от всех видов деятельности за 1-е полугодие 2011 года составил 4124,7 млн. грн. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 170 физическим и юридическим лицам.