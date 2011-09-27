25-26 октября в Киеве пройдет вторая международная конференция по IT-технологиям

25-26 октября в Киеве пройдет вторая масштабная международная конференция, посвященная IT-технологиям «День инвестора. Интернет-технологии и инновации» (IDCEE 2011).

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент GrowthUP Incubator, соорганизатор IDCEE Денис ДОВГОПОЛЫЙ.

По его словам, конференция в прошлом году показала хорошие результаты, многие участники смогли заинтересовать инвесторов. «Одни привлекли инвестиции (Yam labs, Pixonic, OMyconf), другие смогли заключить контракты со знаковыми клиентами, третьи после общения с экспертами смогли отточить продукт и найти новое позиционирование», - отметил он.

Как добавила соучредитель, управляющий директор венчурного фонда TA Venture, соорганизатор IDCEE Виктория ТИГИПКО, в этом году формат конференции несколько видоизменится, а также количество ее участников увеличится: организаторы рассчитывают на более 2 тыс. участников.

«В этом году мы ожидаем, что объемы инвестиций, которые получат презентованные проекты на аллее стартапов, составят не менее 1-2 млн. долл.»,- заявила В.ТИГИПКО.

По ее словам, основная задача конференции — создать платформу для интернет-предпринимательства в Украине, поскольку для украинских игроков IT-рынка — это реальная возможность, не покидая пределов страны, получить сконцентрированный объем информации и знаний от интернет-гуру США, Канады, Европы, которые при этом готовы инвестировать в украинский развивающийся рынок. «По прогнозам экспертов, к концу этого года объем украинского рынка IT приблизится к знаковой цифре в 1 млрд. долл. При этом отечественная IT-отрасль показывает ежегодный рост на 30-40%, это очень высокие темпы», - отметила В.ТИГИПКО.

Как отметила член правления Groupon Россия, CEO компании Pixonic Елена МАСОЛОВА, очень полезны подобные конференции для начинающих интернет-предпринимателей, для того, чтобы они могли трезво оценить свои проекты. «Такие конференции дают возможность получить экспертизу из «первых рук» от лидеров рынка. Сотни людей увидят презентацию проекта и дадут обратную реакцию: посоветуют партнеров, могут даже стать первыми клиентами, тестерами, присоединиться к команде проекта», - сказала она.

Как отмечалось на пресс-конференции, свое участие в IDCEE 2011 подтвердили представители около 20 глобальных венчурных фондов, под управлением которых находится более 20 млрд. долл., среди которых ABRT, B-to-v, Catagonia Capital, Edventure, eVenture Capital Partners, Fast Lane Ventures, Intel Capital, Mangrove Capital Partners, Russia Partners, Russian Venture Company и пр.

Как отметила В.ТИГИПКО, на выставке будет организована «аллея стартапов», где будут представлены 150 интернет-проектов из Центральной и Восточной Европы и где начинающие предприниматели покажут свои проекты потенциальным инвесторам. Лучшие примут участие в конкурсе стартапов с призовым фондом.

Параллельно будут проходить дискуссии, презентации, форум с докладами успешных представителей IТ-индустрии из венчурных компаний, IТ-компаний. Новым станет стенд-презентация профильных Ассоциаций, в которой в этом году будет представлена Ассоциация «ИТ Украины».

Как отметила В.ТИГИПКО, в этом году в конференции примет участие около 50% компаний из Украины, около 25% - из РФ, 25% - из стран Центральной и Восточной Европы. При этом в будущем организаторы рассчитывают, что количество участников будет состоять

50 на 50 из участников из СНГ и стран Европы.