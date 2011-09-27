Украина присоединилась к Международной конвенции относительно ареста морских судов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О присоединении Украины к Международной Конвенции по унификации некоторых правил относительно наложения ареста на морские суда».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О присоединении Украины к Международной Конвенции по унификации некоторых правил относительно наложения ареста на морские суда».

Таким образом, с присоединением Украины к Международной конвенции, к судам, которые ходят под флагом Украины, и судам сторон Конвенции, которые плавают по украинским водным путям, будут применяться единые унифицированные правила наложения ареста. Так, судно может быть арестовано в пределах юрисдикции любой из сторон Конвенции только относительно морских требований, перечень которых четко определен положениями Международной конвенции по унификации некоторых правил по наложению ареста на морские суда. Такими, в частности, являются требования, возникающие на основании: убытка, причиненного каким-либо судном в результате столкновения; гибели людей или телесного повреждения, причиненных каким-либо судном или связанные с его эксплуатацией; общей аварии; морской ссуды; буксировки; лоцманства и пр.

При этом до присоединения Украины к Конвенции арест украинского судна мог осуществляться на основании какого-либо другого, не предусмотренного Конвенцией требования, которое по законодательству иностранного государства допускало наложение ареста.

Кроме того, при присоединении к Конвенции Украина сохранила за собой право не применять ее положения к военным кораблям и другим государственным суднам, которые эксплуатируются с некоммерческой целью.

Справка УНИАН. Международная конвенция по унификации некоторых правил относительно наложения ареста на морские суда принята в Брюсселе в 1952 году и вступила в силу с 1956 года. В настоящее время сторонами Конвенции являются 94 страны.