Херсонский судостроительный завод сдал в эксплуатацию сухогрузное судно "Тюмень"

Херсонский судостроительный завод 24 сентября сдал в эксплуатацию сухогрузное судно проекта 005RSD06.04 "Тюмень" дедвейтом 6,3 тыс. т.

Как сообщает сайт компании-проектанта «Морское Инженерное Бюро» (Одесса), класс Регистра судоходства Украины позволяет судну совершать международные рейсы по Черному, Средиземному, Балтийскому и ряду других морей, полностью покрывая традиционную коммерческую географию эксплуатации судов смешанного река-море плавания, в рамках назначенных классом ограничений.

В частности, судно имеет двойное дно и двойные борта и относится по классификации, принятой в Бюро, к "Волго-Дон макс" классу, главные характеристики которого (габаритная длина – 137,52 м, ширина – 16,5 м) определяются габаритами шлюзов Волго-Донского судоходного канала.

Дедвейт судна "Тюмень" при осадке 4,19 м в море составляет 6303 т, при осадке 3,6 м в реке - 4866 т.

Сухогруз предназначен для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов и опасных грузов. Имеет четыре трюма общим объемом 9,78 тыс. куб. м, что позволяет без потери грузоподъемности перевозить грузы с большим удельным погрузочным объемом.

Два главных двигателя (СОД) мощностью по 852 кВт обеспечивают скорость в эксплуатации 10 узлов.

Напомним, что серия строится совместно Херсонским судостроительным заводом (корпус) и компанией "Конкорд шиппинг" (достройка).

Головное судно проекта 005RSD06.01 "Челси-3" успешно эксплуатируется с 17 февраля 2006 года. Судно исходного проекта "Челси - 2" находится в работе с 21 февраля 2005 года.

Справка УНИАН. Херсонский судостроительный завод основан в 1951 г. Основными видами деятельности ОАО являются строительство и ремонт судов, производство металлоконструкций, обработка металла. Объем производства и услуг за 8 месяцев 2009 г. на ХСЗ составил 255,7 млн. грн., что на 17,5% больше аналогичного периода 2008 г.

В 2004 г. группа компаний "Смарт" приступила к разработке концепции судостроительного субхолдинга в стратегическом партнерстве с Херсонским судостроительным заводом. В 2008 г. инвестиционная компания "Смарт-холдинга" Energees Investments получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение пакета акций ХСЗ.