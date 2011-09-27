Янукович одобрил соглашение Украины и Грузии о воздушном сообщении

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Грузии о воздушном сообщении».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Грузии о воздушном сообщении».

Законом предусмотрено создание и функционирование надежного правового механизма международного уровня для реализации и активизации процесса двусторонних межгосударственных связей между Украиной и Грузией, дальнейшего развития сотрудничества в области авиационного транспорта, содействие налаживанию деловых связей, дальнейшему расширению географии полетов украинских авиакомпаний.