Украинский рынок IT в 2011 году составит 1 млрд. долларов - эксперт

По прогнозам экспертов, к концу текущего года объем украинского рынка IT приблизится к знаковой цифре в 1 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инвестиционного фонда «TA Venture» со ссылкой на Викторию ТИГИПКО, соучредителя и управляющего директора фонда.

По ее словам, несмотря на кризис, IT-отрасль продолжает развиваться высокими темпами, отечественная IT-отрасль показывает стабильный ежегодный прирост на 30-40%, а «в следующем году, при благоприятных условиях, рост составит и вовсе 50-60%. По ее данным, это «очень высокие темпы роста, по этим показателям мы выходим на второе место (вместе с Россией) после Китая».

Справка УНИАН. Инвестиционный фонд «TA Venture» с 2010 года инвестирует в перспективные интернет-проекты в США, Европе, фокусируясь на проекты в Украине, России и других странах СНГ. Фонд оперирует 20 млн. долл. первоначального капитала.