Удвоение скорости ШПД увеличивает ВВП страны на 0,3% - экспертная оценка

Согласно исследованию, проведенному в 33 странах, удвоение скорости широкополосного доступа в Интернет (ШПД) увеличивает валовой внутренний продукт (ВВП) страны на 0,3%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Ericsson (Швеция).

Как отмечается в сообщении, Ericsson, консалтинговая компания Arthur D. Little и Технологический университет Чалмерса (Швеция) провели совместное исследование в 33 странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), результаты которого подтвердили наличие четкой связи между средней скоростью ШПД в стране и темпом развития экономики. Согласно результатам исследования, удвоение средней скорости ШПД в стране увеличивает ВВП на 0,3%.

Согласно подсчетам авторов исследования, увеличение ВВП на 0,3% в странах ОЭСР приведет к росту мировой экономики на 126 млрд. долларов США. В историческом масштабе речь идет об одной седьмой среднегодовых темпов роста в странах ОЭСР за последние десять лет.

Таким образом, в современном мире доступность ШПД, а также рост средней скорости доступа к Мировой сети придают мощный импульс развитию экономики. Так, в 2010 году исследование Ericsson и Arthur D. Little подтвердило, что рост проникновения ШПД на 10% приводит к увеличению ВВП страны на 1%.

Вклад ШПД в развитие экономики обусловлен тремя видами экономических эффектов – прямым, косвенным и мультипликативным эффектами. Прямой и косвенный эффект проявляются в экономике в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Мультипликативный эффект обусловлен не только повышением общей экономической эффективности, но и созданием новых отраслей и видов бизнеса в долгосрочной перспективе. Этот вид экономического эффекта является наиболее устойчивым и может составлять до одной трети упомянутого выше прироста показателя ВВП.

Как отметил глава глобального подразделения «Сети» компании Ericsson Йохан ВАЙБЕРГ, развитие ШПД способно стимулировать рост экономики за счет повышения эффективности деятельности бизнеса, общества и рядовых потребителей. ШПД также открывает возможности для использования передовых онлайн-сервисов, создания интеллектуальной инфраструктуры ЖКХ, видеоконференций с эффектом присутствия или удаленной работы с гибким графиком. Например, по прогнозам Й.ВАЙБЕРГА, в области здравоохранения мобильными приложениями будут пользоваться 500 млн. человек.

По оценке компании Ericsson, в ближайшие годы ожидается стремительный рост проникновения ШПД по всему миру: с 1 млрд. пользователей сегодня - до 5 млрд. в 2016 году, при этом большая часть из них будет использовать мобильный доступ для выхода в Мировую сеть.

Как сообщил директор Arthur D. Little Эрик ЭЛМКВИСТ, до сегодняшнего момента в мире не хватало твердых научных фактов, объясняющих зависимость между развитием экономики и ШПД, поэтому данное «эмпирическое исследование поможет правительствам разных государств при разработке экономических стратегий и принятии решений о стратегии развития страны».

Проведенное исследование – это первое исследование, в котором количественными методами изучена связь между средней скоростью ШПД и развитием экономики в стране. Исследование основано на передовых математических и эконометрических методах, в исследовании использованы данные открытых источников.

Справка УНИАН. Экономический эффект средней скорости ШПД (как мобильного, так и фиксированного) изучался при помощи регрессионного анализа квартальных данных за период 2008-2011 годов в 33 странах ОЭСР. Страны, участвовавшие в исследовании: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Корея, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США. Средняя скорость ШПД оценивалась на основе измерений компании Ookla, автора знаменитого онлайн-сервиса SpeedTest.

Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи. Ericsson работает в 180 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 90 000 человек. Компания основана в 1876 году, штаб квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Доход компании в 21010 году составил 28,2 млрд. долл.