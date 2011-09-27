Европарламент дал рекомендации с целью сокращения ДТП в Европе

Брюссель. Европарламент дал рекомендации с целью дальнейшего сокращения ДТП на автодорогах Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции Европарламента, принятой сегодня на сессии в Страсбурге.

В соответствии с резолюцией, депутаты, в частности, рекомендуют странам-членам ЕС и Еврокомиссии ограничить скорость движения автомобилей в жилых кварталах 30 км/час.

Кроме того, в резолюции предлагается проводить каждые 10 лет осмотр зрения водителей, а для водителей в возрасте старше 65 лет – каждые 5 лет.

Депутаты также считают необходимым оборудовать автомобили водителей, замеченных в управлении транспортными средствами в нетрезвом виде, алкозамками, которые не позволяют человеку в пьяном виде завести мотор автомобиля.

По мнению депутатов Европарламента, эти меры позволят вдвое сократить смертность в ДТП, на 40% - серьезные ранения и на 60% - детскую смертность на дорогах уже до 2020 года.